PS5 e Xbox Series X/S e i giochi a €80: 'non tutti i publisher potrebbero aumentare il prezzo' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Come sappiamo, diversi publisher hanno deciso di aumentare il prezzo dei titoli next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X. Tutto è partito da NBA 2K21, in seguito anche Activision ha rivelato un aumento di prezzo per quanto riguarda Call of Duty: Black Ops Cold War, fino ad arrivare a Sony, i cui titoli first-party costeranno di più.Molti credono che questo sarà praticamente lo standard per tutti i publisher, ma secondo l'analista Michael Pachter non è vero. Durante un'intervista Pachter ha suggerito che gli aumenti dei prezzi da parte dei publisher non devono necessariamente indicare l'inizio di una tendenza del settore e che gli aumenti dei prezzi dipenderanno invece più che altro dal ...

