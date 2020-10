Pirlo: "Io tranquillo e sereno. Ronaldo? Abbiamo altri giocatori" (Di lunedì 19 ottobre 2020) L'esordio stagionale in Champions League della Juve di Andrea Pirlo sarà in Ucraina. Domani i bianconeri affronteranno la Dinamo Kiev di Lucescu, suo maestro ai tempi del Brescia. Ci sarà Ramsey, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) L'esordio stagionale in Champions League della Juve di Andreasarà in Ucraina. Domani i bianconeri affronteranno la Dinamo Kiev di Lucescu, suo maestro ai tempi del Brescia. Ci sarà Ramsey, ...

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - E' all'esordio da allenatore in Champions League, ma Andrea Pirlo mostra grande serenità alla vigilia: "Sono tranquillo, la tensione la lascio ai miei giocatori - ha detto da ...

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - E' all'esordio da allenatore in Champions League, ma Andrea Pirlo mostra grande serenità alla vigilia: "Sono tranquillo, la tensione la lascio ai miei giocatori - ha detto da ...L’esordio stagionale in Champions League della Juve di Andrea Pirlo sarà in Ucraina. Domani i bianconeri affronteranno la Dinamo Kiev di Lucescu, suo maestro ai tempi del Brescia. Ci sarà Ramsey, ...