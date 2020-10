No di Conte al Mes, Renzi: “Grave errore politico”. In ‘tempi normali’ si sarebbe aperta una crisi di governo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si riaccende la discussione sul Mes, Conte abbozza un no, Renzi attacca: “Il Premier fa felici Meloni e Salvini. Grave errore politico e danno per gli italiani”. Mentre tutti si aspettavano una svolta significativa nel contrasto alla diffusione del coronavirus in Italia, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia in conferenza stampa il suo no al Mes che agita la maggioranza di governo. La conferenza stampa di Conte si sposta sul Mes Nella prima parte della sua conferenza stampa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte illustra i provvedimenti Contenuti nel nuovo dpcm. Eccezion fatta per il passaggio nel quale il premier comunica che i sindaci potranno chiudere piazze e strade di movida che potrebbero essere teatro di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si riaccende la discussione sul Mes,abbozza un no,attacca: “Il Premier fa felici Meloni e Salvini. Gravepolitico e danno per gli italiani”. Mentre tutti si aspettavano una svolta significativa nel contrasto alla diffusione del coronavirus in Italia, il Presidente del Consiglio Giuseppeannuncia in conferenza stampa il suo no al Mes che agita la maggioranza di. La conferenza stampa disi sposta sul Mes Nella prima parte della sua conferenza stampa il Presidente del Consiglio Giuseppeillustra i provvedimentinuti nel nuovo dpcm. Eccezion fatta per il passaggio nel quale il premier comunica che i sindaci potranno chiudere piazze e strade di movida che potrebbero essere teatro di ...

Subito dopo la conferenza stampa con la quale il Premier Giuseppe Conte ha presentato agli italiani le caratteristiche del nuovo dpcm, Giorgia Meloni ha scritto lapidaria sulla sua pagina facebook: ...

Ma il colpo finale Conte lo assesta in conferenza stampa quando gli capita “casualmente” di rispondere ad una domanda sul Mes e sul suo utilizzo invocato più volte dal segretario del Pd Nicola ...

