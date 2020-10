Libano | un anno dopo le proteste regnano impunità e disprezzo

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Nei 12 mesi trascorsi dall’inizio delledi massa che hinteressato tutto il paese, le autorità delfatto registrare un fallimentol’altro: non hrisposto alla richiesta di diritti economici e sociali della popolazione, non htutelato il diritto di manifestazione pacifica e la libertà d’espressione, non hprotetto i manifestanti dalla violenza di attori armati non statali e sono venute meno nel garantire il diritto alla vita. Nulla di strano, allora, se la voce dei manifestanti è ancora piena di rabbia e proseguono le richieste ai leader politici, tuttora inascoltate, di ammettere le loro responsabilità. Sin dalle primedel 17 ottobre 2019 ...

A un anno di distanza dall’inizio delle proteste di massa che interessarono il Libano, Amnesty International ha rilevato che le autorità del Libano non solo non hanno preso in considerazione le legitt ...L'Autorità per lo Sviluppo degli investimenti per il Libano (Idal) e la Camera di commercio e industria di Tripoli e del Nord del ...