Lecce-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla in TV

Mercoledì 21 ottobre si disputerà Lecce-Cremonese, i salentini si presentano a questo match dopo aver subito la sconfitta per 3-0 con il Brescia, dove non sono quasi mai risultati in partita. I Cremonese invece provengono da un pareggio in casa contro il Venezia, se si guarda il valore delle due rose il Lecce dovrebbe vincere con poche difficoltà, ma si sa la Serie B è un campionato arduo e pieno di sorprese.

Intervista Corvino, DS del Lecce riguardo al caso Tachtsidis

"Da parte nostra il quadro è sempre stato molto chiaro. Abbiamo sempre detto che a mercato chiuso i calciatori importanti non vanno via. Su questo potete darcene atto: abbiamo mantenuto sempre questa posizione senza essere smentito da nessuno, nemmeno ..."

