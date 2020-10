Kolarov e troppi gol presi: Conte senza difesa (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il derby certifica che non paga insistere su certe scelte. E mercoledì c'è la prima prova in Europa contro il Moenchengladbach Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il derby certifica che non paga insistere su certe scelte. E mercoledì c'è la prima prova in Europa contro il Moenchengladbach

bianca_caimi : RT @antoruotolo: E con Kolarov e D'Ambrosio di ieri possiamo anche iniziare a capire che non sono Skriniar che non si adatta alla difesa a… - joe68rn : RT @antoruotolo: E con Kolarov e D'Ambrosio di ieri possiamo anche iniziare a capire che non sono Skriniar che non si adatta alla difesa a… - gpolonijo : RT @antoruotolo: E con Kolarov e D'Ambrosio di ieri possiamo anche iniziare a capire che non sono Skriniar che non si adatta alla difesa a… - RudiGhedini : RT @antoruotolo: E con Kolarov e D'Ambrosio di ieri possiamo anche iniziare a capire che non sono Skriniar che non si adatta alla difesa a… - GiovanniCarli8 : RT @antoruotolo: E con Kolarov e D'Ambrosio di ieri possiamo anche iniziare a capire che non sono Skriniar che non si adatta alla difesa a… -