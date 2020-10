Juventus U23, altro caso di Covid-19: positivo Di Pardo, stop a settore giovanile (Di lunedì 19 ottobre 2020) Alessandro Di Pardo, giocatore della Juventus U23, è positivo al Covid-19. Nuova positività tra le fila dei bianconeri che forza il club a fermare tutte le attività del settore giovanile. “La Juventus comunica che, precauzionalmente, ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività del settore giovanile maschile e femminile. I casi positivi e i relativi contatti stretti sono stati posti in isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente” si legge nella nota della Juve. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Alessandro Di, giocatore dellaU23, èal-19. Nuova positività tra le fila dei bianconeri che forza il club a fermare tutte le attività del. “Lacomunica che, precauzionalmente, ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività delmaschile e femminile. I casi positivi e i relativi contatti stretti sono stati posti in isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente” si legge nella nota della Juve.

JuventusFCYouth : Aggiornamento - #Under23 in isolamento fiduciario ?? - juventusfc : AGGIORNAMENTO - U23 in isolamento fiduciario ?? - romeoagresti : ?? #Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la posi… - Ultrasjuventus3 : RT @JuventusFCYouth: Aggiornamento - #Under23 in isolamento fiduciario ?? - irejdoc1897 : RT @JuventusFCYouth: Aggiornamento - #Under23 in isolamento fiduciario ?? -