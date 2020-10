Il giudice sta con De Luca: scuole chiuse, in Campania è linea durissima per legge (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le scuole in Campania restano chiuse. Il Tar, infatti, ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di genitori contro l'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca. Qualche giorno fa il presidente della Regione aveva deciso di chiudere gli istituti fino al 30 ottobre per via dell'aumento dei casi Covid nel territorio. Ma la scelta non è piaciuta affatto alle mamme e ai papà degli studenti, che perciò hanno deciso di presentare un'istanza. "La Regione - scrive il presidente del Tar Maria Abbruzzese - sembra avere esaurientemente documentato l'istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la misura". Inoltre la Campania ha anche manifestato "il proposito di rimodulazione dell'ordinanza alla luce del decreto ministeriale del 18 ottobre". Ecco perché il Tar ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Leinrestano. Il Tar, infatti, ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di genitori contro l'ordinanza del governatore Vincenzo De. Qualche giorno fa il presidente della Regione aveva deciso di chiudere gli istituti fino al 30 ottobre per via dell'aumento dei casi Covid nel territorio. Ma la scelta non è piaciuta affatto alle mamme e ai papà degli studenti, che perciò hanno deciso di presentare un'istanza. "La Regione - scrive il presidente del Tar Maria Abbruzzese - sembra avere esaurientemente documentato l'istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la misura". Inoltre laha anche manifestato "il proposito di rimodulazione dell'ordinanza alla luce del decreto ministeriale del 18 ottobre". Ecco perché il Tar ha ...

Ultime Notizie dalla rete : giudice sta Chi è Amy Coney Barrett, il giudice nominato da Trump alla Corte suprema Filodiritto Coronavirus, a Sarno chiuso il Giudice di Pace

E' stato chiuso questa mattina l'ufficio del Giudice di Pace a Sarno, al Prolungamento Matteotti. Udienze rinviate e adempimenti in scadenza solo tramite mail.

Juventus-Napoli, Grassani sul ricorso: “Difficile perpetrare questo torto”

Il legale del Napoli Mattia Grassani convinto di poter ribaltare la decisione del giudice sportivo sulla vittoria a tavolino per la Juventus ...

