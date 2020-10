I pescatori italiani sono ancora prigionieri in Libia contro qualsiasi legge e logica (Di lunedì 19 ottobre 2020) Continua a suscitare polemiche e indignazione la sorte dei pescatori italiani, che da oltre un mese risultano prigionieri in Libia. A muoversi, nelle scorse ore, è stata anche l'Ugl che ha manifestato sul tema sia a Roma che a Mazara del Vallo. In particolare, il segretario generale del sindacato, Paolo Capone, ha dichiarato: "Il nostro equipaggio è salpato da Marsala in direzione di Mazara del Vallo dove abbiamo incontrato i famigliari dei pescatori rapiti e degli operatori del settore della pesca. Testimonianze toccanti che ci spingono a rivolgere un accorato appello alle istituzioni affinché facciano valere tutto il peso e il prestigio internazionale del nostro Paese per riportare quanto prima a casa i nostri pescatori". "Non è più tollerabile", ha ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 ottobre 2020) Continua a suscitare polemiche e indignazione la sorte dei, che da oltre un mese risultanoin. A muoversi, nelle scorse ore, è stata anche l'Ugl che ha manifestato sul tema sia a Roma che a Mazara del Vallo. In particolare, il segretario generale del sindacato, Paolo Capone, ha dichiarato: "Il nostro equipaggio è salpato da Marsala in direzione di Mazara del Vallo dove abbiamo incontrato i famigliari deirapiti e degli operatori del settore della pesca. Testimonianze toccanti che ci spingono a rivolgere un accorato appello alle istituzioni affinché facciano valere tutto il peso e il prestigio internazionale del nostro Paese per riportare quanto prima a casa i nostri". "Non è più tollerabile", ha ...

Giorgiolaporta : Se i pescatori sequestrati fossero stati inglesi avreste visto la flotta reale; fossero stati USA avreste visto le… - RaiNews : L’Angelus del Papa. 'Pagare le tasse è un dovere'. Bergoglio si è rivolto anche a tutti i fedeli in Piazza San Piet… - ItaliaViva : Oggi al Question Time al Senato @davidefaraone ha interrogato il Governo sulla vicenda dei pescatori italiani tratt… - Trilli_99 : RT @chiaralucetw: 18 pescatori italiani sono, da giorni, ostaggio in #Libia di #Aftar. Un #Governo serio non starebbe ai ricatti di un gove… - stilgar_it : @luigidimaio @ecdelre I pescatori italiani? Tutto bene? -

