Grande Fratello Vip: il bacio tra Oppini e Zorzi – Video (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tommaso Zorzi bacia Francesco Oppini E’ diventata ormai una ‘coppia di fatto’ quella formata da Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. I due concorrenti del Grande Fratello Vip, in queste settimane, hanno stretto un rapporto molto speciale, fatto di confidenze, scherzi e anche qualche lite, come in fondo accade in ogni amicizia. Nel weekend, durante la festa anni ‘20 organizzata dal reality, tra costumi vintage, un’atmosfera goliardica e una sorta di recita nella quale sono stati impersonati personaggi di un’altra epoca, è scattato il bacio tra l’influencer e il figlio di Alba Parietti. “Ho dovuto” scherza Tommaso, che tra i due ha preso l’iniziativa e rubato al coinquilino un bacio a ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tommasobacia FrancescoE’ diventata ormai una ‘coppia di fatto’ quella formata da Francescoe Tommaso. I due concorrenti delVip, in queste settimane, hanno stretto un rapporto molto speciale, fatto di confidenze, scherzi e anche qualche lite, come in fondo accade in ogni amicizia. Nel weekend, durante la festa anni ‘20 organizzata dal reality, tra costumi vintage, un’atmosfera goliardica e una sorta di recita nella quale sono stati impersonati personaggi di un’altra epoca, è scattato iltra l’influencer e il figlio di Alba Parietti. “Ho dovuto” scherza Tommaso, che tra i due ha preso l’iniziativa e rubato al coinquilino una ...

LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - SucareMuti : @andiamoviaora Vivono nel grande fratello, è tutto normale per loro... - kentijin : RT @JINW4SABl: il modo in cui dynamite sta regnando nei programmi italiani oltre che nella pubblicità l'hanno messa a cortesie per gli ospi… -