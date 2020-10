Gf Vip, il gesto segreto di Elisabetta Gregoraci? "È per qualcuno fuori" - (Di martedì 20 ottobre 2020) Francesca Galici Alfonso Signorini ha svelato il mistero del gesto segreto di Elisabetta Gregoraci, che quando si batte la mano sul cuore È una dedica per una persona fuori, con buona pace di Pierpaolo Pretelli Alfonso Signorini ha voluto rivelare il mistero del gesto segreto di Elisabetta Gregoraci, che da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa, in particolari circostanze si batte il petto all'altezza del cuore. Un tic? Un gesto casuale? Non proprio ed È stata la stessa showgirl, nel segreto del confessionale, a rivelare il senso di quel gesto, anche se con un po' troppa reticenza. Inevitabile la reazione sconvolta di ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 ottobre 2020) Francesca Galici Alfonso Signorini ha svelato il mistero deldi, che quando si batte la mano sul cuore; una dedica per una persona, con buona pace di Pierpaolo Pretelli Alfonso Signorini ha voluto rivelare il mistero deldi, che da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa, in particolari circostanze si batte il petto all'altezza del cuore. Un tic? Uncasuale? Non proprio ed; stata la stessa showgirl, neldel confessionale, a rivelare il senso di quel, anche se con un po' troppa reticenza. Inevitabile la reazione sconvolta di ...

