Federfarma | grande successo test sierologici in farmacia

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – “Sono estremamente positivi i primi risultati dell’iniziativa promossa dall’Emilia-Romagna per consentire agli studenti e ai loro familiari di effettuare gratuitamente inelle farmacie: solo nella prima giornata si stima che siano stati effettuati tra gli 8mila e i 10 mila. E’ auspicabile che altre Regioni vadano nella stessa direzione. Si e’ gia’ espresso positivamente al riguardo l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, accogliendo la disponibilita’ formulata in tal senso dalle farmacie laziali”. E’ quanto afferma il presidente di, Marco Cossolo. “Il gradimento dei cittadini emiliani e’ la dimostrazione che le farmacie sono un punto di riferimento fondamentale e ...

BOLOGNA - Sono 10mila, secondo le stime di Federfarma Emilia-Romagna, i test sierologici a studenti e famiglie nel primo giorno di attività nelle quasi 800 farmacie del territorio aderenti allo screen ...È stata immediata e positiva la risposta dei cittadini alla chiamata per lo screening su base volontaria con i test sierologici rapidi in farmacia per la ...