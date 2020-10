Dpcm: maggioranza soddisfatta, l’opposizione fa il suo mestiere (Di lunedì 19 ottobre 2020) Inizia il consueto dibattito tra maggioranza e opposizione, a seguito del nuovo Dpcm annunciato ieri in conferenza stampa da Conte. È bastato il tempo di una notte per far scoppiare la polemica tra maggioranza e opposizione sul nuovo decreto firmato da presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il Dpcm in questione è stato annunciato ieri sera, … L'articolo Dpcm: maggioranza soddisfatta, l’opposizione fa il suo mestiere proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 19 ottobre 2020) Inizia il consueto dibattito trae opposizione, a seguito del nuovoannunciato ieri in conferenza stampa da Conte. È bastato il tempo di una notte per far scoppiare la polemica trae opposizione sul nuovo decreto firmato da presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ilin questione è stato annunciato ieri sera, … L'articolo, l’opposizione fa il suoproviene da www.meteoweek.com.

ricpuglisi : Senza @matteorenzi il governo Conte non ha la maggioranza in Parlamento. Il problema principale è che i mass media… - ricpuglisi : Una diversa maggioranza di governo -priva della parte insensata di grillini che non vogliono il MES- diventa più pr… - LegaSalvini : CONTE E IL NUOVO #DPCM: ATTACCHI NON SOLO DALLE OPPOSIZIONI, MA ANCHE DA SINDACI E FORZE VICINE ALLA MAGGIORANZA - GiuseppeCerul13 : @McGadda @ItaliaViva Rifiutare il #MES è una colpa che condivide #GiuseppeConte con l'intera maggioranza. Di front… - FulviaFrongia : RT @LegaSalvini: CONTE E IL NUOVO #DPCM: ATTACCHI NON SOLO DALLE OPPOSIZIONI, MA ANCHE DA SINDACI E FORZE VICINE ALLA MAGGIORANZA https://t… -