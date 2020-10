Dpcm, chi decide la chiusura delle piazze? Ira sindaci. Viminale: «Decisioni con i Prefetti» (Di lunedì 19 ottobre 2020) sindaci in rivolta contro il nuovo Dpcm. Secondo la bozza circolata in un primo momento i primi cittadini avrebbero potuto disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 19 ottobre 2020)in rivolta contro il nuovo. Secondo la bozza circolata in un primo momento i primi cittadini avrebbero potuto disporre laal pubblico, dopo le ore 21, di vie onei...

borghi_claudio : Vi stupite della capitolazione di conte sul MES in #conferenzastampa per #Dpcm? Chi ci segue aveva saputo in antic… - giorgio_gori : Per chiudere una piazza con cinque vie d’accesso servono almeno 10 agenti. Chi li ha? Poi però - dice il DPCM - bis… - rtl1025 : ?? 'Daremo una settimana di tempo alle palestre per allinearsi ai protocolli di sicurezza'. Lo ha affermato il premi… - JohnHard3 : RT @Virus1979C: per i twitteri un po' asociali le misure del #dpcm sono blande. Per chi gioca a calcetto, o fa altri sport di contatto, ved… - giovannipollar9 : RT @GiorgiaMeloni: Bisogna modificare paradigma: poiché il #COVID19 non può essere azzerato in tempi brevi, si lavori per proteggere chi è… -