“Donne bianche” siete tristi? Google Immagini vi spiega come essere felici (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott – Dopo qualche ricerchina su Google Immagini cominciamo ad avere un “leggerissimo sospetto” come quello di Fantozzi sulle corna e sua moglie Pina: ma non è che il gigante dei motori di ricerca sta cercando di indottrinarci? Basta infatti usare qualche chiave di ricerca ben precisa per ottenere risultati a dir poco spiazzanti. Google Immagini e le donne felici nere o asiatiche Aprite Google e impostate la ricerca su Immagini. No, non stiamo cercando di imitare Salvatore Aranzulla, ma di dimostrarvi un principio. Provate a cercare ad esempio “happy asian woman”, ovvero “donna felice asiatica”. Vi uscirà una carrellata di foto di origine asiatica, per l’appunto, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott – Dopo qualche ricerchina sucominciamo ad avere un “leggerissimo sospetto”quello di Fantozzi sulle corna e sua moglie Pina: ma non è che il gigante dei motori di ricerca sta cercando di indottrinarci? Basta infatti usare qualche chiave di ricerca ben precisa per ottenere risultati a dir poco spiazzanti.e le donnenere o asiatiche Apritee impostate la ricerca su. No, non stiamo cercando di imitare Salvatore Aranzulla, ma di dimostrarvi un principio. Provate a cercare ad esempio “happy asian woman”, ovvero “donna felice asiatica”. Vi uscirà una carrellata di foto di origine asiatica, per l’appunto, ...

IlPrimatoN : Provate a cercare 'happy white woman' sul popolare motore di ricerca: non crederete ai vostri occhi - J_metanoia : RT @SlNCRYPTED: Tenere conto SOLO della misoginia non aiuta a portare avanti la lotta femminista, anzi, favorirebbe solo un gruppo ristrett… - SlNCRYPTED : Tenere conto SOLO della misoginia non aiuta a portare avanti la lotta femminista, anzi, favorirebbe solo un gruppo… - michela_perna : RT @LaRondinella: Ok. È l’una di notte, ma vedere Malena che litiga con BelloFigo perché si è offesa ascoltando la canzone dove lui dice ch… - skeggiamilano : Se dici negro sei razzista ... Se invece sei un negro puoi cantare e sminuire le donne bianche ....questo non è raz… -