AglCedat : RT @MediasetTgcom24: Covid, Cirio: 'A confini con Francia controlli febbre a campione' #albertocirio - enzoro53 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Cirio: 'A confini con Francia controlli febbre a campione' #albertocirio - MediasetTgcom24 : Covid, Cirio: 'A confini con Francia controlli febbre a campione' #albertocirio - FrancescoAlfani : RT @LucioMM1: @leopadanofe @GuidoCrosetto @Agenzia_Ansa @Alberto_Cirio C'è scritto ma è da addetti ai lavori. È il rapporto tra totale rico… - infoitinterno : Cirio al Governo su emergenza covid: non si riducano gli orari dei locali -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cirio

Il presidente della regione traccia le linee guida per i varchi di frontiera con la Francia: "In caso di febbre, intimeremo di recarsi all'Asl più vicina per essere preso in carco dal sistema sanitari ...Nessuno stop alle attività produttive, neppure a quelle di estetisti, parrucchieri o nei saloni di bellezza. Nessun coprifuoco alle 22, ma la volontà di mantenere l'attività dei locali fino a mezzanot ...