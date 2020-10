(Di lunedì 19 ottobre 2020) È in vigore da oggi al 13 novembre e limita gli orari di apertura di bar e ristoranti per contenere la seconda ondata di contagi da coronavirus

Linkiesta : Bar, ristoranti e pizzerie aperti fino a mezzanotte, sale da ballo chiuse, feste con massimo sessanta persone e riu… - fanpage : Ultim'ora, il premier #Conte presenta il nuovo #DPCM, tutte le misure - ilpost : Cosa prevede il nuovo DPCM - zazoomblog : Nuovo Dpcm 18 ottobre 2020 cosa prevede. Sport scuola e coprifuoco. La bozza - #Nuovo #ottobre #prevede. #Sport - frccnn : RT @ilpost: Cosa prevede il nuovo DPCM -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa prevede

Insomma: il comune non può bloccare il cantiere perché manca l'approvazione dell'assemblea al progetto previsto dalla Scia ... si configura in tal caso soltanto un uso più intenso della cosa comune, ...In particolare in Italia è previsto un programma d’intervento della durata di 15 mesi che mira a raggiungere 100 mila bambine, bambini e adolescenti sul territorio nazionale e le loro famiglie e che ...