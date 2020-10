Cesano, presidio di protesta per chiusura sede Inps di riferimento per 146.000 abitanti. (Di lunedì 19 ottobre 2020) E’ in corso questa mattina, lunedì 19 ottobre, un presidio di protesta davanti alla sede Inps di Cesano Maderno, che proprio da oggi è chiusa con il trasferimento dei servizi a Desio. sede di riferimento anche per Limbiate, Lazzate, Misinto, Cogliate, Ceriano Laghetto La sede di Cesano Maderno era punto di riferimento per 9 comuni … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 19 ottobre 2020) E’ in corso questa mattina, lunedì 19 ottobre, undidavanti alladiMaderno, che proprio da oggi è chiusa con il trasferimento dei servizi a Desio.dianche per Limbiate, Lazzate, Misinto, Cogliate, Ceriano Laghetto LadiMaderno era punto diper 9 comuni … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

L’Inps regionale ha annunciato che la sede di Cesano Maderno verrà accorpata con la sede di Desio, per la dichiarata impraticabilità degli attuali locali. Una decisione in seg ...

Presidio sindacale contro il trasloco dell’Inps

L’azione di protesta di domani mattina è dovuta alla chiusura della sede di via Padre Boga e il trasferimento dello sportello a Desio ...

