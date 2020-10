Calcio Estero NEWS LIVE | critiche per Pjanic | Rooney in isolamento

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Tutte ledimercato, conferenze stampa, breaking. Il giro del Mondo in un solo articolo Scherzi del destino – Incredibile in Russia dove il trequartista brasiliano Marx Lenin ha firmato per l’Akron, squadra di Serie B che ha come sede la città di Togliatti. Miralem nei guai – Miralemè finito al centro dellein Spagna per lue pessime prestazioni con il Barcellona in questo inizio di stagione.in– Wayneè stato stato costretto all’dopo essere entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus. Il messaggio ai tifosi – Virgil van Dijk ...