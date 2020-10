Bnl Gruppo Bnp Paribas e Vodafone Business: partnership strategica su digitale e tech (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Vodafone Business e BNL Gruppo BNP Paribas annunciano una partnership strategica per implementare il piano di trasformazione digitale della Banca e proseguire nella definizione di un modello di servizio sempre più innovativo e tecnologico, in grado di garantire a clienti e dipendenti di essere connessi con la Banca quando e dove lo desiderino o ne abbiano necessità. Gli ultimi mesi hanno reso evidente proprio il ruolo centrale della digitalizzazione per garantire la continuità operativa delle imprese e il loro bisogno di essere connesse in modo efficace ed utile con la Banca, lavorare in sicurezza da remoto e garantire l’affidabilità dei servizi rivolti al mercato e alla comunità. Questa ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) –e BNLBNPannunciano unaper implementare il piano di trasformazionedella Banca e proseguire nella definizione di un modello di servizio sempre più innovativo e tecnologico, in grado di garantire a clienti e dipendenti di essere connessi con la Banca quando e dove lo desiderino o ne abbiano necessità. Gli ultimi mesi hanno reso evidente proprio il ruolo centrale della digitalizzazione per garantire la continuità operativa delle imprese e il loro bisogno di essere connesse in modo efficace ed utile con la Banca, lavorare in sicurezza da remoto e garantire l’affidabilità dei servizi rivolti al mercato e alla comunità. Questa ...

