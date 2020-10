Ballottaggi, Agrigento al centrodestra e Carini riconferma Monteleone (Di lunedì 19 ottobre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Agrigento volta pagina ed elegge come sindaco il medico Franco Miccichè, sostenuto da Vox, Forza Italia, Diventerà Bellissima e liste civiche. E’ uno dei risultati del voto per i Ballottaggi in Sicilia, caratterizzato dalla bassa affluenza. Erano quattro i comuni chiamati alle urne. Oltre ad Agrigento, unico capoluogo di provincia, anche Carini, nel Palermitano; Augusta e Floridia nel Siracusano.Alle urne si è recato il 40,13% dei votanti, -17,91% rispetto al 58,04% del primo turno. Ad Agrigento la percentuale dei votanti è stata del 42,62% (-20,37%), a Carini del 32,05% (-14,53%), ad Augusta del 42,95% (-18,84%) ed a Floridia del 43,68% (-17,80%).Le operazioni di scrutinio hanno avuto inizio subito dopo il completamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 ottobre 2020) PALERMO (ITALPRESS) –volta pagina ed elegge come sindaco il medico Franco Miccichè, sostenuto da Vox, Forza Italia, Diventerà Bellissima e liste civiche. E’ uno dei risultati del voto per iin Sicilia, caratterizzato dalla bassa affluenza. Erano quattro i comuni chiamati alle urne. Oltre ad, unico capoluogo di provincia, anche, nel Palermitano; Augusta e Floridia nel Siracusano.Alle urne si è recato il 40,13% dei votanti, -17,91% rispetto al 58,04% del primo turno. Adla percentuale dei votanti è stata del 42,62% (-20,37%), adel 32,05% (-14,53%), ad Augusta del 42,95% (-18,84%) ed a Floridia del 43,68% (-17,80%).Le operazioni di scrutinio hanno avuto inizio subito dopo il completamento ...

