Assessore leghista alla Sanità del Piemonte in viaggio di nozze: "Ero in smart-working" (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Una polemica basata sul nulla”. Commenta così, Luigi Icardi (Lega),il polverone che si è alzato nei suoi confronti in questi giorn. L’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte è stato, infatti, criticato per aver organizzato il suo viaggio di nozze giudicato “inopportuno” durante questo periodo di difficoltà a causa della crescita dei contagi. “Trovo tutto molto strumentale e di cattivo gusto. Sarei davvero preoccupato se un viaggio di nozze di 5 giorni, non uno di più, possa mettere in crisi l’intero sistema sanitario Piemontese”, comme Icardi.L’Assessore alla Sanità si ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Una polemica basata sul nulla”. Commenta così, Luigi Icardi (Lega),il polverone che si è alzato nei suoi confronti in questi giorn. L’; della Regioneè stato, infatti, criticato per aver organizzato il suodigiudicato “inopportuno” durante questo periodo di difficoltà a causa della crescita dei contagi. “Trovo tutto molto strumentale e di cattivo gusto. Sarei davvero preoccupato se undidi 5 giorni, non uno di più, possa mettere in crisi l’intero sistema sanitariose”, comme Icardi.L’; si ...

repubblica : Cagliari, polemiche sul post negazionista dell'assessore leghista: 'C'è chi fa ironia mentre il Paese rischia un nu… - VaniaDelli : RT @HuffPostItalia: Assessore leghista alla Sanità del Piemonte in viaggio di nozze: 'Ero in smart-working' - cwilksuk : RT @Marco_dreams: Un assessore comunale di Cagliari,il leghista Paolo Spano, ha postato: 'Trump blocca l'obbligo di mascherine su treni, ae… - 10261940 : RT @janavel7: Un leghista si distingue sempre (per idiozia). Regione Piemonte: l''assessore alla Sanità va in viaggio di nozze nella settim… - HuffPostItalia : Assessore leghista alla Sanità del Piemonte in viaggio di nozze: 'Ero in smart-working' -

Ultime Notizie dalla rete : Assessore leghista Cagliari, polemiche sul post negazionista dell'assessore leghista: "C'è chi fa ironia mentre il Paese rischia un nuovo lockdown" la Repubblica Assessore leghista alla Sanità del Piemonte in viaggio di nozze: "Ero in smart-working"

Commenta così, Luigi Icardi (Lega),il polverone che si è alzato nei suoi confronti in questi giorn. L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte è stato, infatti, criticato per aver organizzato il ...

Solo la moglie difende Icardi

Oggi a riferire in commissione Sanità di Palazzo Lascaris sull’evoluzione dei contagi arriverà il governatore. La decisione Alberto Cirio l’ha presa ieri. Il suo presentarsi in aula prima dell’assesso ...

Commenta così, Luigi Icardi (Lega),il polverone che si è alzato nei suoi confronti in questi giorn. L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte è stato, infatti, criticato per aver organizzato il ...Oggi a riferire in commissione Sanità di Palazzo Lascaris sull’evoluzione dei contagi arriverà il governatore. La decisione Alberto Cirio l’ha presa ieri. Il suo presentarsi in aula prima dell’assesso ...