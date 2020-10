Ashley Graham nuda in un selfie: «Amo il mio grande, forte, bel corpo» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non ha mai avuto paura di mostrare il suo corpo per quello che è, compresi inestetismi classicamente camuffati, quali smagliature, pelle a buccia d’arancia, ritenzione idrica o pancetta abbondante. La modella americana Ashley Graham ribadisce di essere la numero 1 in quanto a body acceptance, pubblicando sul suo Instagram un sensuale autoscatto, nel quale appare rigorosamente senza veli. Meravigliosamente «normale». Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non ha mai avuto paura di mostrare il suo corpo per quello che è, compresi inestetismi classicamente camuffati, quali smagliature, pelle a buccia d’arancia, ritenzione idrica o pancetta abbondante. La modella americana Ashley Graham ribadisce di essere la numero 1 in quanto a body acceptance, pubblicando sul suo Instagram un sensuale autoscatto, nel quale appare rigorosamente senza veli. Meravigliosamente «normale».

mariaelenabos7 : lei va bene così com’è e che il suo corpo la porterà ovunque nella vita. Poi mi sono ricordata di questo discorso d… - SperaChiara : @BancherErica @simoonlights Ma io porto il rispetto per tutte le donne, belle o “brutte” come dici tu. Non è che pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ashley Graham Ashley Graham alla Milano Fashion Week: “Gli spaghetti dritti sul mio sedere” Notizie.it Ashley Graham, lo spray per ricci perfetti amato dalla modella

Ashley Graham news oggi ultime notizie, lo spray per ricci perfetti amato dalla modella. Un prodotto low cost che trovate da Douglas.

Ashley Graham, maternità senza filtri: tutto quello che le altre non dicono

Ashley Graham, modella 32enne, è la portavoce del body positive post parto: il racconto della maternità sui social e senza filtri.

Ashley Graham news oggi ultime notizie, lo spray per ricci perfetti amato dalla modella. Un prodotto low cost che trovate da Douglas.Ashley Graham, modella 32enne, è la portavoce del body positive post parto: il racconto della maternità sui social e senza filtri.