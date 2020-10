Ascolti tv 18 ottobre 2020, i dati: L’Allieva 3, Live e la Conferenza di Conte (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nella prima serata di ieri, domenica 18 ottobre 2020, Rai Uno ha vinto la sfida degli Ascolti tv. La fiction L’Allieva 3 ha conquistato la presenza di più di 4 milioni di telespettatori. Sempre sulla rete Rai l’Edizione Straordinaria del Tg1 con la Conferenza Stampa del Premier Conte ha tenuto incollati al piccolo schermo ben … L'articolo Ascolti tv 18 ottobre 2020, i dati: L’Allieva 3, Live e la Conferenza di Conte proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nella prima serata di ieri, domenica 18, Rai Uno ha vinto la sfida deglitv. La fiction L’Allieva 3 ha conquistato la presenza di più di 4 milioni di telespettatori. Sempre sulla rete Rai l’Edizione Straordinaria del Tg1 con laStampa del Premierha tenuto incollati al piccolo schermo ben … L'articolotv 18, i: L’Allieva 3,e ladiproviene da Gossip e Tv.

italiaserait : Ascolti Tv di ieri 18 Ottobre 2020: ecco chi ha vinto - indicativamente : RT @AndreaAAmato: #Ascoltitv 18 ottobre 2020: L’Allieva non ha rivali e Fazio batte la D’Urso. L’Allieva 3 21,2%, Che tempo che fa 11,36% e… - staanza410 : RT @beltrozzixcute: eh comunque io lo dico il 24 ottobre dobbiamo raggiungere come minimo i 100.000 ascolti di 'ti vengo a cercare' quindi… - indicativamente : RT @AlbertoFuschi: La quinta puntata raggiunge quasi 5 milioni di telespettatori e il 20% di share, mentre la sesta, in onda fino a mezzano… - indicativamente : RT @Teleblogmag: La conferenza del Presidente del Consiglio monopolizza gli ascolti ma la fiction di Rai Uno rimane sempre al top. Ottimo F… -