Udinese-Parma 3-2 | Gotti | “Volevamo vincere a tutti i costi”

(Di domenica 18 ottobre 2020) “Oggi ci abbiamo provato, ho visto una squadra che volevai costi e lo ha fatto. Ho vissuto con rammarico le prime tre sconfitte. Secondo me avremmo meriato qualcosa dal campo, ma vedevo la luce perché c’erano aspetti positivi su cui appoggiarsi e sui quali oggi sono arrivati i tre punti”. Lo ha detto l’allenatore dell’Lucaal termine del match vinto contro ilper 3-2. Un successo che vale i primi punti stagionali per i friulani: “Abbiamo concesso poco e subito due reti, io faccio parte di quegli allenatori che non vorrebbero prendere gol. Si possono far giocare più o meno attaccanti – spiega il tecnico dei friulani ai microfoni di Sky Sport – ma servono gli equilibri giusti”. E sulle ...

CorSport : #Parma, un nuovo positivo al #Covid prima della gara con l'#Udinese ?? - gabrielemajo : Post Edited: UDINESE-PARMA 3-2 (FINALE) – IL TABELLINO E LA DIRETTA LIVE A CURA DI ILARIA MAZZONI - A_False9 : @saeedmilanista7 Roma(H) W Udinese(A) W Verona(H) D Napoli(A) L Fiorentina(H) D Sampdoria(A) W Parma(H) W Geona(A)… - lucc_mich : RT @repubblica: Udinese-Parma 3-2: Pussetto regala i primi punti ai friulani [aggiornamento delle 20:06] - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Udinese-Parma 3-2: Errori, occasioni, gol. E alla fine Pussetto fa gioire Gotti -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Parma

Con un gol di Pussetto a 2 minuti dal novantesimo, l'Udinese si sblocca in campionato conquistando i primi tre punti in campionato. Il Parma, costretto a rinunciare a ben sette calciatori positivi al ...Le pagelle di Udinese-Parma non possono non tenere conto della settimana particolare vissuta dal Parma con ben 7 casi di positività al Covid-19. La prestazione dei crociati va elogiata per impegno e ...