Sui social si discute più di mascherine e lockdown che di misure economiche (Di domenica 18 ottobre 2020) AGI - Il virus corre veloce in tutto il mondo, e con esso anche le conversazioni e gli sbalzi di emozioni su social; i volumi delle conversazioni seguono con precisione l'andamento dei contagi. Proveniamo dai mesi estivi in cui si è parlato meno di Covid rispetto all'inverno, e anche il livello di ostilità sulla gestione dell'emergenza risultava attenuato. Con la ripresa della crescita dei contagi puntualmente crescono anche le conversazioni e le polemiche. Solo nell'ultima settimana le conversazioni con tema il Covid sono cresciute del 10%, quasi 700mila nell'ultimo mese, un tendenziale costante e progressivo che accompagna la crescita dei contagi e dei ricoveri, tuttavia con focus tematici differenti. Mentre in passato erano il lockdown e la scuola i temi principali della discussione, ora il dibattito si concentra principalmente sulle ... Leggi su agi (Di domenica 18 ottobre 2020) AGI - Il virus corre veloce in tutto il mondo, e con esso anche le conversazioni e gli sbalzi di emozioni su; i volumi delle conversazioni seguono con precisione l'andamento dei contagi. Proveniamo dai mesi estivi in cui si è parlato meno di Covid rispetto all'inverno, e anche il livello di ostilità sulla gestione dell'emergenza risultava attenuato. Con la ripresa della crescita dei contagi puntualmente crescono anche le conversazioni e le polemiche. Solo nell'ultima settimana le conversazioni con tema il Covid sono cresciute del 10%, quasi 700mila nell'ultimo mese, un tendenziale costante e progressivo che accompagna la crescita dei contagi e dei ricoveri, tuttavia con focus tematici differenti. Mentre in passato erano ile la scuola i temi principali della discussione, ora il dibattito si concentra principalmente sulle ...

I tifosi divisi sui social Fioccano le reazioni sul web: “Mi sembra scontato che sarebbe entrato se Chiesa non fosse stato espulso. Con il 4-4-1 sarebbe potuto entrare solo per Morata che però stava ...

Sui social si discute più di mascherine e lockdown che di misure economiche

Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) September 26, 2020 Anche i politici si posizionano nella discussione pubblica offrendo diverse narrazioni del Covid, e la Lega si conferma non solo il partito più attivo ...

Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) September 26, 2020 Anche i politici si posizionano nella discussione pubblica offrendo diverse narrazioni del Covid, e la Lega si conferma non solo il partito più attivo ...