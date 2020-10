Spezia-Fiorentina: le formazioni ufficiali (Di domenica 18 ottobre 2020) Partita delicata allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena tra lo Spezia e la Fiorentina. Due squadre alla ricerca di certezze e convinzioni. In particolare la Fiorentina, con Iachini che deve evitare passi falsi per evitare che la sua panchina a Firenze cominci a traballare. Queste le formazioni ufficiali scelte da Italiano e Iachini. Spezia (4-3-3): Provedel; Sala, Chabot, Terzi, Bastoni; Acampora, Ricci, Deiola; Verde, Piccoli, Gyasi. All. Italiano Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribéry, Vlahovic. All. Iachini Fonte Foto: Twitter Cesena L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 ottobre 2020) Partita delicata allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena tra loe la. Due squadre alla ricerca di certezze e convinzioni. In particolare la, con Iachini che deve evitare passi falsi per evitare che la sua panchina a Firenze cominci a traballare. Queste lescelte da Italiano e Iachini.(4-3-3): Provedel; Sala, Chabot, Terzi, Bastoni; Acampora, Ricci, Deiola; Verde, Piccoli, Gyasi. All. Italiano(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribéry, Vlahovic. All. Iachini Fonte Foto: Twitter Cesena L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

acffiorentina : ??| Il nostro XI Spezia ?? Fiorentina #ForzaViola ??#Fiorentina #SpeziaFiorentina Powered by @MediacomCable - FBiasin : #SerieA, ingaggi al lordo (via #Gazzetta) Juve 236 Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 T… - fabiochiarugi : RT @acffiorentina: ?? | In campo per il riscaldamento Forza Viola!! ?????? Spezia ?? Fiorentina #ForzaViola ??#Fiorentina #SpeziaFiorentin… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Spezia-Fiorentina: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Spezia-Fiorentina: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -