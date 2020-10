Serie A1 2020/2021, Brescia-Trieste 75-63: cronaca e tabellino (Di domenica 18 ottobre 2020) La Germani Basket Brescia vince il posticipo della quarta giornata di Serie A1 2020/2021 con il punteggio di 75-63 contro l’Allianz Trieste. Dominio dei lombardi che però hanno rischiato di vanificare un vantaggio di +20 nel primo quarto, con Trieste che ha poi recuperato fino al -3 salvo sciogliersi nel momento più importante. RECAP – Parte bene la Germani che in pochi minuti tocca già il +9 (14-5). I lombardi riescono a scardinare la difesa di Dalmasson che alla vigilia della sfida poteva fregiarsi del record difesa che percentualmente aveva concesso meno realizzazioni da due punti agli avversari. Il dominio del quarto viene concretizzato nel 29-9 della prima sirena. Il nuovo periodo parte con un 7-0 di ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) La Germani Basketvince il posticipo della quarta giornata diA1con il punteggio di 75-63 contro l’Allianz. Dominio dei lombardi che però hanno rischiato di vanificare un vantaggio di +20 nel primo quarto, conche ha poi recuperato fino al -3 salvo sciogliersi nel momento più importante. RECAP – Parte bene la Germani che in pochi minuti tocca già il +9 (14-5). I lombardi riescono a scardinare la difesa di Dalmasson che alla vigilia della sfida poteva fregiarsi del record difesa che percentualmente aveva concesso meno realizzazioni da due punti agli avversari. Il dominio del quarto viene concretizzato nel 29-9 della prima sirena. Il nuovo periodo parte con un 7-0 di ...

ZZiliani : Eroi moderni. FRANCESCO FOURNEAU. Arbitro AIA. 2 partite in serie A. Stasera in #CrotoneJuventus alla fine del prim… - acmilan : It's Derby-Day delight! ??? Read all about it in the Match Report ?? - juventusfc : KICK-OFF! Ci siamo, inizia #CrotoneJuve! Viviamola come sempre, tutti INSIEME! ?? FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! LIVE… - PaolaCalabretto : Serie C, pareggio tra Turris e Monopoli - MonopoliTimes : Serie C, pareggio tra Turris e Monopoli -