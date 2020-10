Serie A: “seguire il protocollo unico modo per terminare la stagione, complimenti al Parma” (Di domenica 18 ottobre 2020) “La situazione che stanno affrontando le nostre Società conferma che l’unico modo per portare a compimento la stagione è attenersi al protocollo – ha affermato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo -. Il caso Parma è emblematico di come sia necessario seguire le indicazioni previste per la disputa delle partite. Voglio fare i complimenti alla Società, al medico e a tutto lo staff per la Serietà con la quale stanno gestendo i casi covid all’interno del gruppo squadra. L’Asl di Parma è stata molto scrupolosa nel suo operato e nel rispetto del protocollo e quanto deciso è l’unica via per giocare e tenere in piedi tutto il sistema calcio ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) “La situazione che stanno affrontando le nostre Società conferma che l’per portare a compimento laè attenersi al– ha affermato l’Amministratore Delegato della LegaA Luigi De Siervo -. Il caso Parma è emblematico di come sia necessario seguire le indicazioni previste per la disputa delle partite. Voglio fare ialla Società, al medico e a tutto lo staff per latà con la quale stanno gestendo i casi covid all’interno del gruppo squadra. L’Asl di Parma è stata molto scrupolosa nel suo operato e nel rispetto dele quanto deciso è l’unica via per giocare e tenere in piedi tutto il sistema calcio ...

