Serie A, colpaccio Milan, il Napoli vola e la Juve rallenta. Cedono Lazio e Atalanta (Di domenica 18 ottobre 2020) Con la vittoria nel derby il Milan vola in fuga a punteggio pieno, brutto colpo per Conte, la Juve frena, Cedono Lazio e Atalanta Il Milan sembra aver già trovato quell'equilibrio che la Juve sta ancora cercando e l'Inter ha perso con le assenze per Covid, mentre il Napoli, senza lo 0-3 a tavolino e con tre punti allo Stadium in questo momento sarebbe in testa alla classifica insieme ai rossoneri. E' un campionato più equilibrato dell'anno scorso, con la variabile Covid da tenere sempre in considerazione, ci vorranno ancora mesi per vedere delineati equilibri semi-definitivi, ma il sabato post sosta ha visto la conferma di Milan e Napoli, il crollo di

