Robinho e le risate sullo stupro Il Santos lo licenzia in tronco

(Di domenica 18 ottobre 2020) Luca Fazzo Perritorno in Patria, si sblocca il mercato rossonero?L'ex campione del Milan rischia l'estradizione in Italia per la violenza: «Lei era ubriaca, non ricorda nulla...» «Sto ridendo perché non mi importa niente, La ragazza era completamente ubriaca, non sa niente», dice. E Jairo Chagas, il musicista che lo ha avvisato dell'inchiesta: «Ci hai fatto sesso anche tu?», «No, ci ho provato». «Ti ho visto metterglielo in b...», «Questo non significa fare sesso». Una confessione al telefono, una dichiarazione che i giudici di Milano definiscono «autoaccusatoria». E che ora rischia di diventare una pietra tombale sulla carriera di uno dei più brillanti tra gli attaccanti brasiliani sbarcati in Italia: Robson de Souza ...