Renzi: 'Coprifuoco? Concentriamoci prima su tamponi, tracciamento e trasporti' (Di domenica 18 ottobre 2020) Lui è il leader di un partito di maggioranza e ha tutta la possibilità di dire la sua direttamente o tramite Teresa Bellanova a Conte. "Spero che non si arrivi a questa misura. Dobbiamo convivere ... Leggi su globalist (Di domenica 18 ottobre 2020) Lui è il leader di un partito di maggioranza e ha tutta la possibilità di dire la sua direttamente o tramite Teresa Bellanova a Conte. "Spero che non si arrivi a questa misura. Dobbiamo convivere ...

costa_costa1967 : @Adnkronos Renzi sta antipatico (quasi) a tutti, compreso me. Però ci rendiamo conto che leggiamo commenti che 'inn… - onlinemag_it : Renzi: 'Più che coprifuoco concentriamoci su ospedali ed istruzione. No a misure emozionali' - Leggi su… - FabioSchinelli : RT @Mosquitas77: Renzi: 'Dico no a un'Italia in coprifuoco. Fatta a distanza la scuola è dimezzata' - francang1950 : RT @convivioblog: Matteo Renzi: 'Faccio una provocazione, anziché pensare di mandare l'esercito a controllare movida e negozi , mandiamo i… - NemNemecsek : RT @RaffaelePizzati: .@matteorenzi: “Dico no a un’Italia in coprifuoco, fatta a distanza la scuola è dimezzata” ???????? @LaStampa https://t.co… -