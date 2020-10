Reggio Emilia da Far West: sparatoria notturna in centro, 5 giovani cadono a terra feriti (Di domenica 18 ottobre 2020) Il centro di Reggio Emilia la scorsa notte si è trasformato nel Far West, con una sparatoria in piazza del Monte. 5 feriti in totale, di cui uno grave, tutti giovanissimi. Pare infatti che lo scontro a fuoco sia stato la conclusione di una lite fra un ragazzo e un gruppo di coetanei. Intanto, dopo una notte di ricerche, le forze dell’ordine hanno arrestato il pistolero della notte. Si indaga su un possibile regolamento di conti fra baby gang. 5 giovani feriti, uno grave L’arma sequestrata dalla polizia a colui che intorno alle 23 di ieri ha sparato in pieno centro contro alcuni concittadini, risulta rubata. Molti testimoni hanno assistito alla terribile scena, e qualcuno è riuscito ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Ildila scorsa notte si è trasformato nel Far, con unain piazza del Monte. 5in totale, di cui uno grave, tuttissimi. Pare infatti che lo scontro a fuoco sia stato la conclusione di una lite fra un ragazzo e un gruppo di coetanei. Intanto, dopo una notte di ricerche, le forze dell’ordine hanno arrestato il pistolero della notte. Si indaga su un possibile regolamento di conti fra baby gang. 5, uno grave L’arma sequestrata dalla polizia a colui che intorno alle 23 di ieri ha sparato in pienocontro alcuni concittadini, risulta rubata. Molti testimoni hanno assistito alla terribile scena, e qualcuno è riuscito ...

