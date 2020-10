Possibile chiusura RaiSport, Cdr attacca Bulbarelli: “Chiedi chiarimenti all’AD” (Di domenica 18 ottobre 2020) Nella lettera che il cdr di Rai Sport e il fiduciario di Milano di Rai Sport, d’intesa con Usigrai, hanno inviato al direttore della testata Auro Bulbarelli, cosi’ come fatto con analoga lettera all’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini, si legge: “Caro Direttore, siamo rimasti letteralmente sconcertati dal post di Michele Anzaldi, sul progetto di chiusura di Rai Sport, che sarebbe stato presentato dall’AD in Cda. Siccome ci hai detto di non saperne a, la cosa sarebbe ancora piu’ grave. Ti chiediamo di agire tempestivamente, con forza, per tutelare gli interessi della testata che dirigi. Riteniamo che tu debba chiedere urgentemente all’AD dei chiarimenti e una secca smentita. Il fatto che ancora non sia arrivata suona come una beffarda conferma. Anche perche’ da tempo, ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Nella lettera che il cdr di Rai Sport e il fiduciario di Milano di Rai Sport, d’intesa con Usigrai, hanno inviato al direttore della testata Auro, cosi’ come fatto con analoga lettera all’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini, si legge: “Caro Direttore, siamo rimasti letteralmente sconcertati dal post di Michele Anzaldi, sul progetto didi Rai Sport, che sarebbe stato presentato dall’AD in Cda. Siccome ci hai detto di non saperne a, la cosa sarebbe ancora piu’ grave. Ti chiediamo di agire tempestivamente, con forza, per tutelare gli interessi della testata che dirigi. Riteniamo che tu debba chiedere urgentemente all’AD deie una secca smentita. Il fatto che ancora non sia arrivata suona come una beffarda conferma. Anche perche’ da tempo, ...

