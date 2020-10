Papa Francesco: “Pagare le tasse è un dovere dei cittadini” (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA – “Le tasse vanno pagate. Pagare le tasse è un dovere dei cittadini come l’osservanza delle leggi dello Stato“. Lo dice Papa Francesco durante l’Angelus in Piazza San Pietro. Leggi su dire (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA – “Le tasse vanno pagate. Pagare le tasse è un dovere dei cittadini come l’osservanza delle leggi dello Stato“. Lo dice Papa Francesco durante l’Angelus in Piazza San Pietro.

Nell'Angelus odierno, richiamandosi come sempre al passo del Vangelo della domenica, Francesco ha affrontato ... e a Dio quello che è di Dio". Il Papa ha spiegato che il dovere di ognuno è ...

LE TASSE E’ UN DOVERE

Il “trabocchetto” che fanno gli avversari di Gesù ponendogli “una domanda insidiosa” per screditarlo – “E’ lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?” – è il centro della riflessione di Papa Francesco ...

Il "trabocchetto" che fanno gli avversari di Gesù ponendogli "una domanda insidiosa" per screditarlo – "E' lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?" – è il centro della riflessione di Papa Francesco ...