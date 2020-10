Nuovo Dpcm: orari ridotti per bar e ristoranti, turni a scuola, piazze chiuse (ma decideranno i sindaci) (Di domenica 18 ottobre 2020) I sindaci potranno disporre la chiusura delle piazze dopo le 21 per evitare assembramenti. E’ questa una delle prime novità inserite nel Nuovo Dpcm che verrà presentato a momenti dal premier Giuseppe Conte. Tra i punti che ancora attendono conferma ci sono quelli sulle attività commerciali come ristoranti e bar. Per i primi la chiusura … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 18 ottobre 2020) Ipotranno disporre la chiusura delledopo le 21 per evitare assembramenti. E’ questa una delle prime novità inserite nelche verrà presentato a momenti dal premier Giuseppe Conte. Tra i punti che ancora attendono conferma ci sono quelli sulle attività commerciali comee bar. Per i primi la chiusura … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

