MotoGP GP Aragon | Rins | ' Ho fatto una partenza incredibile'

SkySportMotoGP : ? LOWES FA IL BIS AD ARAGÓN (?? #Moto2) Bez la perde all’ultimo, Bestia nuovo leader! I risultati ?… - SkySportMotoGP : E ALLA FINE ARRIVA MASIA! (?? #Moto3) ?? Primo podio di Fernandez, Fenati miglior italiano I risultati ?… - SkySportMotoGP : FINALMENTE LA SUZUKI C’È? (?? #MotoGP) Rins c’è, Mir è leader e che gara di #AM73? I risultati ?… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: .@Rins42: 'Partenza incredibile. Vittoria per la Suzuki' #AragonGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - sportli26181512 : MotoGP, Rins dopo la vittoria ad Aragon: 'Partenza incredibile. Vittoria per la Suzuki': Il pilota spagnolo raccont… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Aragon

Sport - Mondiali, Yamaha che spreco ...Nel 2013 in Moto3 Alex Rins vinse il Gran Premio di Aragon davanti a Maverick Vinales e sul terzo gradino del podiò salì Alex Marquez in una giornata in cui il fratello Marc fece un passo ...