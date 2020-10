Michael Myers | i veri serial killer e le leggende che hanno ispirato «Halloween»

Leggi su gqitalia

(Di domenica 18 ottobre 2020) Nella notte didel 1963, un uomo di nomeevade dall'ospedale psichiatrico dove era stato confinato fin dall'infanzia. Così, libero di fare visita alla piccola città di Haddonfield, nell’Illinois, dà libero sfogo alla sua follia e senza alcuna spiegazione inizia a uccidere quante più persone possibile. Fortunatamente, non si tratta di una storia vera ma della trama del film di John Carpenter, uscito nel 1978, dal titolo, la notte delle streghe in cui una giovane Jamie Lee Curtis interpreta la parte di una delle prime ragazze a finire tra le mani dello squilibrato assassino. L’adolescente sopravvive al terrore quasi per miracolo e affronta l’uomo che terrorizzava la sua gente,, lasciando una scia ...