Lione | esordio positivo per De Sciglio | bene anche Paquetà

(Di domenica 18 ottobre 2020) Ormai fuori dai giochi in quel di Torino con la fascia della Juve persa da un sacco di tempo, per Mattia Deè arrivata la chiamata dalla Francia, con la maglia deldi Rudi Garcia per riscattarsi. Dopo Kean e Rugani, sempre in Francia, nel pomeriggio di oggi l’ex Juve ha esordito con la maglia delentrando al 73′ al posto del terzino Dubois nella gara vinta 3-2 contro lo Strasburgo. 17′ minuti positivi con qualche giocata in stile Juve sulla corsia di destra, in campoLucas Paquetà, vecchia conoscenza del Milan. Premières minutes avec l'OL et première victoire pour Mattia De! #RCSAOL 2-3 pic.twitter.com/KWc8C6JBam — Olympique Lyonnais (@OL) October 18, 2020 Foto: twitterL'articolo ...