La denuncia dei gestori sui Navigli: “Coprifuoco? È una vergogna, c’è chi continua a lavorare dopo mezzanotte con la saracinesca a metà” (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono pochi i gestori dei locali sui Navigli di Milano disposti a parlare davanti a una telecamera dopo la nuova stretta sui locali della movida. Sono molto arrabbiati e delusi dall’accanimento nei loro confronti, ma quelli che decidono di parlare denunciano la totale mancanza di controlli: “Le regole sul coprifuoco e sul distanziamento dei tavoli nei locali ci sono, ma chi le rispetta qui? Nessuno. Sono rimasto fino all’una di notte qualche sera fa per vedere se qualcuno veniva a sanzionare i locali che, con le saracinesche abbassate a metà, servivano da bere, ma non si è visto nessuno”, racconta il titolare di un ristorante. Un altro gestore aggiunge: “Io non voglio fare lo sceriffo, pretendo che questo lavoro lo facciano le forze dell’ordine. Se non si controlla che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono pochi idei locali suidi Milano disposti a parlare davanti a una telecamerala nuova stretta sui locali della movida. Sono molto arrabbiati e delusi dall’accanimento nei loro confronti, ma quelli che decidono di parlareno la totale mancanza di controlli: “Le regole sul coprifuoco e sul distanziamento dei tavoli nei locali ci sono, ma chi le rispetta qui? Nessuno. Sono rimasto fino all’una di notte qualche sera fa per vedere se qualcuno veniva a sanzionare i locali che, con le saracinesche abbassate a metà, servivano da bere, ma non si è visto nessuno”, racconta il titolare di un ristorante. Un altro gestore aggiunge: “Io non voglio fare lo sceriffo, pretendo che questo lavoro lo facciano le forze dell’ordine. Se non si controlla che ...

