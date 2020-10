Il professor Palù affonda Crisanti: «Non è un virologo. È un esperto di zanzare, un entomologo» (Di domenica 18 ottobre 2020) «Crisanti è un entomologo». Lo scontro tra scienziati di ogni peso e misura continua ad essere acceso. I toni sono sempre molto forti. La differenza di giudizio sul coronavirus divide e surriscalda gli animi. Stavolta nel mirino finisce proprio Andrea Crisanti, da molti considerato un catastrofista. È lui ad aver prospettato il lockdown a Natale. Ed è lui che ha avvertito che «siamo arrivati al punto di rottura». Di conseguenza, «le misure non funzionano più e il virus avanza». Palù: «Crisanti entomologo, ecco chi è» L’affondo arriva da Giorgio Palù, professore di Neuroscienze all’Università di Philadelphia. È anche presidente della Società europea di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 ottobre 2020) «è un». Lo scontro tra scienziati di ogni peso e misura continua ad essere acceso. I toni sono sempre molto forti. La differenza di giudizio sul coronavirus divide e surriscalda gli animi. Stavolta nel mirino finisce proprio Andrea, da molti considerato un catastrofista. È lui ad aver prospettato il lockdown a Natale. Ed è lui che ha avvertito che «siamo arrivati al punto di rottura». Di conseguenza, «le misure non funzionano più e il virus avanza». Palù: «, ecco chi è» L’affondo arriva da Giorgio Palù,e di Neuroscienze all’Università di Philadelphia. È anche presidente della Società europea di ...

IgorV01519720 : RT @SecolodItalia1: Il professor Palù affonda Crisanti: «Non è un virologo. È un esperto di zanzare, un entomologo» - SecolodItalia1 : Il professor Palù affonda Crisanti: «Non è un virologo. È un esperto di zanzare, un entomologo»… - LunaRossa2019 : @Adnkronos BASTA. Crisanti non è virologo o microbiologo. A che titolo parla? Chiedete al professor Palù, che lo ha… - sadecesen_2016 : RT @dellandro58: Il professor Palù, virologo di fama mondiale smascherara Crisanti, dicendo che non è nemmeno un virologo, è stato un suo a… - moriggi : RT @dellandro58: Il professor Palù, virologo di fama mondiale smascherara Crisanti, dicendo che non è nemmeno un virologo, è stato un suo a… -