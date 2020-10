Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano paga un pessimo inizio e cade a Fehervar (Di domenica 18 ottobre 2020) L’HCB Alto Adige Alperia sbaglia l’avvio del match e cade 5-4 in casa dell’AVS Fehervar nella quinta uscita nella ICE Hockey League 2020-2021. Bolzano, dopo il ko all’overtime contro Graz del turno precedente, inizia la sfida in terra magiara in maniera davvero da incubo. Dopo 2:15, infatti, i padroni di casa passano in vantaggio con Sarauer, quindi dopo 2 minuti esatti arriva il raddoppio di Hari, prima che Petan fissi il punteggio sul 3-0 dopo appena 5:54. Bolzano prova a non squagliarsi sul ghiaccio e tiene duro fino al secondo parziale. Da quel momento arriva un cambio di marcia clamoroso. Prima Alberga riapre i giochi al minuto 23:23 su assist di Di Perna, quindi Catenacci va a segno al 28:11 ed al 30:44 per ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) L’HCB Alto Adige Alperia sbaglia l’avvio del match e5-4 in casa dell’AVSnella quinta uscita nella ICE, dopo il ko all’overtime contro Graz del turno precedente, inizia la sfida in terra magiara in maniera davvero da incubo. Dopo 2:15, infatti, i padroni di casa passano in vantaggio con Sarauer, quindi dopo 2 minuti esatti arriva il raddoppio di Hari, prima che Petan fissi il punteggio sul 3-0 dopo appena 5:54.prova a non squagliarsi sule tiene duro fino al secondo parziale. Da quel momento arriva un cambio di marcia clamoroso. Prima Alberga riapre i giochi al minuto 23:23 su assist di Di Perna, quindi Catenacci va a segno al 28:11 ed al 30:44 per ...

BERNA - Da domani nel canton Berna alle partite di calcio e disco su ghiaccio potranno assistere al massimo 1000 spettatori. Lo ha deciso oggi il consiglio di Stato, vietando le grandi manifestazioni ...

