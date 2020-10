Grande Fratello Vip | arriva la protagonista di Temptation Island | chi è

Leggi su meteoweek

(Di domenica 18 ottobre 2020)una nuovaalVip, la nuova concorrente sarà Selvaggia Roma Nuovi concorrenti in vista per ilVip, un’altravarcherà la soglia della casa più spiata d’Italia. Secondo Gabriele Parpiglia ad entrare nella casa sarà Selvaggia Roma, già conosciuta per aver partecipato in passato a Uomini e Donne e … L'articoloVip,ladi: chi è proviene da www.meteoweek.com.