“Giù le mani dall’incasso” | titolare di un caseificio sventa rapina ma finisce in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMarigliano (Na) – Spavento e paura per ildi undi Marigliano, comune del Napoletano, dove il proprietario si è trovato a fronteggiare una. Tutto è successo intorno alle 20 di ieri, sabato 17 ottobre, quando all’interno del locale sono entrati due persone incappucciate, di cui uno armato. Quando gli è stata puntata l’arma addosso è partita tutta la rabbia, mista a stanchezza, del. L’uomo ha così provato a difendere l’incasso della giornata. Ne è nata una colluttazione, nel corso della quale è stato esploso anche un colpo, fin quando il proprietario con un calcio sulla pistola è riuscito a mettere in fuga i due che sono scappati in sella ad una moto. Dopo la fuga il ...