Freddo, Temperatura in FORTE AUMENTO con Ottobrata, rischio 30°C (Di domenica 18 ottobre 2020) Una figura di bassa pressione influenza ancora in parte il meteo di questo weekend sull'Italia, soprattutto per effetto della circolazione d'aria fresca dal Nord Europa che ancora affluisce lungo la Penisola. Le temperature restano al momento sotto le medie del periodo. Il maggiore soleggiamento inizia però ad agevolare la lenta risalita della colonnina di mercurio. La rimonta del campo anticiclonico entrerà decisamente nel vivo ad inizio settimana. Ne conseguirà un generale ulteriore miglioramento sull'Italia, con tempo in prevalenza soleggiato. Il clima diverrà così più mite, con un progressivo ulteriore AUMENTO delle temperature. Correnti dal Nord Africa verranno richiamate per effetto dell'approfondimento di una saccatura di bassa pressione sul Vicino Atlantico, al largo delle coste ...

Ultime Notizie dalla rete : Freddo Temperatura Meteo > IMMINENTE CALO DELLE TEMPERATURE e FREDDO. Prime GELATE nella nuova settimana. MAPPE 3bmeteo Torna l'anticiclone africano, al Sud tempo stabile e decisamente mite

Ancora poche ore con nuvole e freddo, si apre una settimana all'insegna delle temperature più calde. Il Nord sempre nella morsa della pioggia Italia divisa in due dalle condizioni climatiche. Da ...

Si disintegra il Freddo BLOB Atlantico. Causa ed effetti meteo in Europa e Italia

Il freddo Blob Atlantico dovuto ad un raffreddamento delle acque ... che ha visto ondate di gelo importanti. L’Oceano Atlantico segna temperature diffusamente sopra la media, questo favorisce lo ...

Ancora poche ore con nuvole e freddo, si apre una settimana all'insegna delle temperature più calde. Il Nord sempre nella morsa della pioggia Italia divisa in due dalle condizioni climatiche. Da ...

Il freddo Blob Atlantico dovuto ad un raffreddamento delle acque ... che ha visto ondate di gelo importanti. L'Oceano Atlantico segna temperature diffusamente sopra la media, questo favorisce lo ...