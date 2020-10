FORMAZIONI Spezia Fiorentina | le scelte degli allenatori

(Di domenica 18 ottobre 2020) Ecco leufficialiper il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-3): Provedel; Sala, Chabot, Terzi, Bastoni; Acampora, Ricci, Deiola; Verde, Piccoli, Gyasi. All. Italiano(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Ribéry, Vlahovic. All. Iachini Leggi su Calcionews24.com

Le formazioni ufficiali di Spezia – Fiorentina del 18 ottobre 2020: incontro valido per la quarta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15 LA SPEZIA – In campo per la 4° di ...Diretta Spezia Fiorentina streaming video tv (Serie A): orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 4^ giornata.