Ezio Greggio: età, altezza, ex moglie spagnola, figli, figlio attore, fidanzata (39 anni più giovane) (Di domenica 18 ottobre 2020) Solo chi non ha mai avuto in casa una televisione può affermare di non conoscerlo. Ezio Greggio è uno dei volti più visti ed amati sul piccolo schermo e la maggioranza lo associa immediatamente al tg satirico di Antonio Ricci: Striscia la notizia, in onda dal lontano 7 novembre 1988. Il conduttore televisivo è noto anche per molte altre esperienze nello spettacolo come, per esempio, una serie di lungometraggi a sfondo comico. La sua figura non può essere divisa dal collega Enzo Iacchetti, l'immaginario comune ormai li vede fusi in un'unica formula di simpatia. Pensare che all'inizio non si erano piaciuti, lo ha svelato il fedele compare a Il Fatto Quotidiano: "Per senso animalesco del palco forse mirava inconsciamente ad annientarmi. Abbiamo trovato un punto ...

