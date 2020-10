Conte: "Scongiurare il lockdown Sindaci potranno chiudere le vie" (Di domenica 18 ottobre 2020) Conte: va scongiurato nuovo lockdown, comprometterebbe economia Mettiamo in campo misure necessarie per evitarlo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 18 ottobre 2020): va scongiurato nuovo, comprometterebbe economia Mettiamo in campo misure necessarie per evitarlo Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Covid Conte: 'Scongiurare nuovo lockdown generalizzato. Mes non è panacea' - Italia_Notizie : Covid, le nuove misure del governo. Conte: “Sindaci potranno chiudere vie e piazze. Licei, orario flessibile”. Pale… - tuttoggi : Giuseppe Conte? “Non possiamo perdere tempo, dobbiamo scongiurare un nuovo lock down“. Tutti i dettagli del decreto… - Affaritaliani : Conte: 'Scongiurare il lockdown Sindaci potranno chiudere le vie' - rosatoeu : Conte presenta la nuova stretta: 'Non perdere tempo per scongiurare nuovo lockdown'. Tra le altre misure: scuola in… -