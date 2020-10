"Chiusure localizzate" e bus turistici. Movida e trasporti, dpcm: due novità ad alto impatto (Di domenica 18 ottobre 2020) Proseguono i lavori, le riunioni tra governo e Regioni, per mettere a punto il nuovo dpcm per il contenimento dell'emergenza coronavirus. La richiesta degli enti locali è chiara: "Ristoranti chiusi a mezzanotte e palestre aperte". Queste le principali richieste dei governatori avanzate a Francesco Boccia. La conferenza stampa di Giuseppe Conte con il pacchetto di norme è prevista per questa sera alle 18, possibili però slittamenti di qualche ora. "Le Regioni hanno proposto al Governo di non chiudere le palestre, hanno confermato la richiesta di chiusura dei locali alle 24, di coinvolgere i medici di famiglia nei tamponi rapidi (come già succede in Liguria) e di svolgere i test salivari in farmacia. Proposte di buonsenso che speriamo vengano accolte", ha rivelato nuovamente su Twitter il governatore della Liguria, Giovanni Toti. Tra le ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Proseguono i lavori, le riunioni tra governo e Regioni, per mettere a punto il nuovoper il contenimento dell'emergenza coronavirus. La richiesta degli enti locali è chiara: "Ristoranti chiusi a mezzanotte e palestre aperte". Queste le principali richieste dei governatori avanzate a Francesco Boccia. La conferenza stampa di Giuseppe Conte con il pacchetto di norme è prevista per questa sera alle 18, possibili però slittamenti di qualche ora. "Le Regioni hanno proposto al Governo di non chiudere le palestre, hanno confermato la richiesta di chiusura dei locali alle 24, di coinvolgere i medici di famiglia nei tamponi rapidi (come già succede in Liguria) e di svolgere i test salivari in farmacia. Proposte di buonsenso che speriamo vengano accolte", ha rivelato nuovamente su Twitter il governatore della Liguria, Giovanni Toti. Tra le ...

Così: alzare la percentuale del lavoro da casa ad almeno il 70% per chi può farlo, scaglionare davvero gli orari di ingresso delle scuole superiori, la didattica a distanza per alcune fasce d’età, una ...

In vista del prossimo Dpcm, il Governo sta attualmente valutando diverse ipotesi, tra cui una stretta localizzata su orari locali. Si potrebbe dunque decidere di anticipare la chiusura dei locali solo ...

Così: alzare la percentuale del lavoro da casa ad almeno il 70% per chi può farlo, scaglionare davvero gli orari di ingresso delle scuole superiori, la didattica a distanza per alcune fasce d'età, una ...