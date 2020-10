Chiusura scuole, Regione Campania nel mirino dei Cobas (Di domenica 18 ottobre 2020) Con un’ordinanza del 15 ottobre il presidente Vincenzo De Luca ha predisposto la Chiusura delle scuole di ogni ordine grado della Regione Campania fino al 30 ottobre, “facendo pagare a studenti e genitori, e in generale alla società tutta, le inefficienze e le incoerenze con cui Regione e amministrazioni Locali stanno gestendo la pandemia azzerando i servizi educativi per l’infanzia e costringendo persino i bambini e le bambine della scuola primaria ma anche i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria alla alienante e didatticamente dannosa didattica a distanza”. Lo dicono in una nota i Cobas – comitati di base, parlando di “ondata di indignazione” che si è subito sollevata tra la gente “per le motivazioni argomentate dal ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 ottobre 2020) Con un’ordinanza del 15 ottobre il presidente Vincenzo De Luca ha predisposto ladelledi ogni ordine grado dellafino al 30 ottobre, “facendo pagare a studenti e genitori, e in generale alla società tutta, le inefficienze e le incoerenze con cuie amministrazioni Locali stanno gestendo la pandemia azzerando i servizi educativi per l’infanzia e costringendo persino i bambini e le bambine della scuola primaria ma anche i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria alla alienante e didatticamente dannosa didattica a distanza”. Lo dicono in una nota i– comitati di base, parlando di “ondata di indignazione” che si è subito sollevata tra la gente “per le motivazioni argomentate dal ...

